إيران من بين الدول الخمس التي تنتج الأطراف الاصطناعية الاكترونية

العالم - ايران

وباتت ایران خامس دولة في نادي أنواع الأطراف الصناعية الميكانيكية والإلكترونية لليدين والأصابع والأعضاء المتحركة الأخرى بفضل الخبراء المحليين.

وقام المهندسون والخبراء والشباب العاملون في شركة معرفية في مدينة تبريز بإنتاج وتصدير جميع أنواع الأطراف الاصطناعية في السنوات الأخيرة، معتمدين على قدراتهم الداخلية بحيث يمكن وضع اسم الجمهورية الاسلامية الايرانية بين البلدان التي لديها هذه التكنولوجيا.

وأشار الرئيس التنفيذي لهذه الشركة "امير بايدار ثاني" إلى امتلاك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا بهذه التكنولوجيا، قائلا: ان الخبراء في هذه الشركة تمكنوا من تحقيق تكنولوجيا الإنتاج لهذا المنتج في الوقت الحاضر ويتم توطين منتجات هذه الشركة بناء على المواد المتوفرة في البلاد.

واكد: اننا اعتمدنا على قدرة الخبراء المحليين في الظروف الصعبة وقد حققنا هذه النجاحات في ظل العقوبات الصارمة ولكننا مع ذلك، نبحث عن تقنيات جديدة ونتباحث مع الدول المختلفة من أجل تبادل التجارب .

وأعلن أن منتجات هذه الشركة هي سيليكون اصطناعي مضيفا ان هذه الأنواع من المنتجات هي بدائل مناسبة للأصابع والأجزاء التي قطعت من اليد ومصممة وفقا لاحتياجات الفرد ورغباته.