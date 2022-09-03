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سورية تحصد 14 ميدالية فضية وبرونزية في مسابقة فيزياء الفلك العالمية

سورية تحصد 14 ميدالية فضية وبرونزية في مسابقة فيزياء الفلك العالمية
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

حصد الفريق السوري المشارك في مسابقة فيزياء الفلك العالمية التي أقيمت افتراضياً في مدينة كولن الألمانية سبع ميداليات فضية وسبع ميداليات برونزية.

العالم-سوريا

ومثل سورية في المسابقة فريق تم اختياره من منتسبي مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية باللاذقية حيث ضم الفريق كوادر علمية وتنسيقية من المركز إضافة إلى 14 طالباً وطالبة.

وخلال لقائه اليوم مع المشاركين بالمسابقة أشار وزير التربية الدكتور دارم طباع إلى أن المسابقة تعتبر من أهم المسابقات في مجال علوم الفضاء.

ولفت الوزير طباع إلى أهمية تشبيك العلوم الأساسية مع بعضها لإنتاج حلول للمشاكل الحياتية وتعزيز مجالات التعاون مع مراكز البحث العلمي مؤكداً أهمية علوم الفضاء وضرورة تعزيز معرفة الطلاب بها عبر البرامج التعليمية.

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