السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني يؤكد ضرورة توفير رحلة سهلة وامنة ورخيصة لزوار الاربعين

الرئيس الايراني يؤكد ضرورة توفير رحلة سهلة وامنة ورخيصة لزوار الاربعين
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الأربعين ان رئيس الجمهورية يؤكد على 4 قضايا هي أمن وصحة وسهولة ورخص زيارة الأربعين.

العالم - ایران

وصرح السيد مجيد ميراحمدي مساعد الشون الامنية في وزارة الداخلية ورئيس لجنة الاربعين أن حالة زوارنا جيد جدا من حيث الامتثال لتعليمات وتوصيات وزارة الصحة واللجنة الوطني لكورونا ، وقال: يجب ان يتلقى نحو 400 ألف شخص جرعة تعزيزية من لقاح كورونا وتم إرسال رسالة نصية إليهم للقيام بذلك.

وقال مير أحمدي إن رئيس الجمهورية أكد على 4 قضايا تتعلق بالسلامة والصحة والسهولة والتكلفة المنخفضة لسفر الأربعين واضاف : أما بالنسبة للمجال الصحي فالموضوع الذي نؤكد عليه بشدة هو موضوع ضربة الشمس ، وقد تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة للوقاية من ضربة الشمس وتقع مسؤولية هذا الامر في الجانب الايراني من الحدود على وزارة الصحة وفي الجانب الآخر من الحدود على جمعية الهلال الأحمر.

وتابع انه تم الاتفاق على توفير الإجراءات وتطوير البيانات والقدرات اللازمة لهذا الموضوع حتى نتمكن من إدارة هذا الموضوع بشكل جيد.

واوضح ان هناك موضوع آخر أكد عليه رئيس الجمهوورية بجدية وهو موضوع النقل ، وفي اجتماع اليوم وخلال اتصال مع المحافظين تم ابلاغهم بخطة رئيس الجمهورية وضرورة تعبئة امكانيات المحافظات لخدمة الزوار والتاكد من أنه لن تكون هناك مشاكل في رحلة الزوار.

وقال: إن وزارة الطرق توظف كل طاقاتها ونطلب من جميع السائقين الأعزاء الحضور إلى مكان عملهم بكل طاقاتهم من أجل هذا الأمر المقدس والروحي.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية: سيتم تعزيز وسائط النقل العامة في مراسم الاربعین هذا العام

رئيس اللجنة المركزية للأربعين: سلامة الزوار اولوية أساسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد لقائه مسؤولين في الرباط.. المبعوث الأممي للصحراء الغربية يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف

وزارة الداخلية: 500 ألف ليرة سورية لقاء الحصول على جواز السفر الفوري

أخطر مُخطط لسلخ الهوية.. كيف يسعى الكيان الإسرائيلي لتغيير مفهوم الأقصى وهندسة وعي المقدسيين؟

أسباب نفس ايران الطويل في المفاوضات النووية

الرئيس الايراني يؤكد ضرورة توفير رحلة سهلة وامنة ورخيصة لزوار الاربعين

انطلاق مناورة الاقتدار البحري للحرس الثوري جنوبي البلاد