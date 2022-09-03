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باختصار.. إستعراض "وعد الآخرة" العسكري في اليمن

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أجرت القوات اليمنية المشتركة أضخم استعراض عسكري من نوعه وذلك بمدينة الحديدة.

العالم - باختصار

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