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أردوغان يحذر اليونان: ستدفعون ثمنا باهظا.. قد نصل فجأة خلال الليل!

أردوغان يحذر اليونان: ستدفعون ثمنا باهظا.. قد نصل فجأة خلال الليل!
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان ستدفع "ثمنا باهظا" إذا "ذهبت أبعد من ذلك" في العلاقات مع أنقرة.

العالم - تركيا

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في مهرجان TEKNOFEST: "اليونان تهددنا بصواريخ "إس -300". اليونان، انظري إلى التاريخ. إذا ذهبتم أبعد من ذلك، سيكون الثمن باهظا، لا تنسوا إزمير".

وقال الرئيس التركي "احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يلزمنا. حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل".

وفي 28 أغسطس اتهمت أنقرة اليونان بمطاردة الطائرات التركية بصواريخ "إس-300".

وبدورها نفت وزارة الدفاع اليونانية تصريحات تركيا حول أن أثينا استخدمت منظومات الدفاع الجوي "إس -300" ضد مقاتلات تركية من طراز "إف-16" أثناء أداء مهمة استطلاع فوق بحر إيجه.

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أردوغان يحذر اليونان: ستدفعون ثمنا باهظا.. قد نصل فجأة خلال الليل!

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