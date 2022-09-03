السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس أذربيجان يتحدث عن توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا

رئيس أذربيجان يتحدث عن توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأذري إلهام علييف، أنه يمكن إعداد اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا وتوقيعها خلال أشهر قليلة.

العالم - أوروبا

وقال علييف في مقابلة مع صحيفة Sole 24 Ore الإيطالية نشرت اليوم السبت: "أعتقد أنه يمكننا إعداد اتفاقية سلام والتوقيع عليها في غضون بضعة أشهر. إذا أظهر الجانب الأرمني نفس الإرادة، فأعتقد أن ذلك حقيقي".

وأشار إلى أنه خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يوم 31 أغسطس في بروكسل، تم التوصل إلى اتفاقات حول هذه القضية.

وأضاف: "اتفقنا على أن يجتمع وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا في غضون شهر لبدء مفاوضات عملية تتعلق باتفاقية سلام".

وأردف: "طرحنا هذا الاقتراح، فور انتهاء حرب قره باغ الثانية. أعلنا أننا بحاجة إلى سلام، اتفاق سلام. استغرق الأمر من أرمينيا ما يقرب من عامين للموافقة على ذلك".

وأكد الرئيس الأذري أن الكثير يعتمد على تقدم المفاوضات. ونوه إلى أن يريفان قبلت المبادئ الأساسية الخمسة التي قدمتها باكو لتسوية وتطبيع العلاقات بين البلدين.

روابط ذات صلة

مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل بين أرمينيا وأذربيجان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-09-2022

استهداف صاروخي للقاعدة الأميركية شرق دير الزور

شاهد بالفيديو.. اختتام المؤتمر الـ7 للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في طهران

الادميرال تنكسيري: تلقى الأميركان 9 صفعات منا في الخليج الفارسي

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. آية الله خامنئي يؤكد افشال المخططات الأميركية الإجرامية دولياً

"النفط اليمنية": العمل بخطة الطوارئ بدءا من صباح غد الأحد.