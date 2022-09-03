السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-09-2022

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 03-09-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-09-2022

استهداف صاروخي للقاعدة الأميركية شرق دير الزور

شاهد بالفيديو.. اختتام المؤتمر الـ7 للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في طهران

الادميرال تنكسيري: تلقى الأميركان 9 صفعات منا في الخليج الفارسي

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. آية الله خامنئي يؤكد افشال المخططات الأميركية الإجرامية دولياً

"النفط اليمنية": العمل بخطة الطوارئ بدءا من صباح غد الأحد.