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الادميرال تنكسيري: تلقى الأميركان 9 صفعات منا في الخليج الفارسي

الادميرال تنكسيري: تلقى الأميركان 9 صفعات منا في الخليج الفارسي
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم السبت، أن الاميركان تلقوا منا 9 صفعات قوية في الخليج الفارسي، مشيرا الى ان هيبة السفن والمدمرات الاميركية في الخليج الفارسي قد تدهورت، ومشددا على انه بهمة القوة البحرية للجيش والحرس تم ارساء الامن والاستقرار في الخليج الفارسي وبحر عمان.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال مراسم احتفاء بذكرى ثلة من الشهداء في قضاء قائم شهر (التابع لمحافظة مازندران/شمال ايران)، قال الادميرال علي رضا تنكسيري: ان هيبة السفن والمدمرات الاميركية قد تدهورت في الخليج الفارسي، مصرحا: لا يحق لسبع دول؛ أميركا وبريطانيا وفرنسا ونيوزلندا وايطاليا وكندا واستراليا المرور من مياهنا الاقليمية.

وأضاف: خلال العهد البائد، لم تكن القوة البحرية للجيش (الايراني) مجهزة بصواريخ بعيدة المدى، ولا كان بمقدورها ان تذهب الى اعماق البحار، ولكنها اليوم تفخر بأنها تتواجد في جميع المياه العالمية، وهذا تحقق بفضل الشهداء.

وتابع: ان القوة البحرية للحرس الثوري لوحدها تصنع عدة صواريخ، مضيفا: ان بحرية الحرس الثوري تصدت بحزم في مواجهة العدو في الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الحرة.

وأشار تنكسيري الى قرصنة ناقلة النفط الايرانية بتدخل الاميركان، وقال: ان بحرية الحرس الثوري عملت على الافراج عن الناقلة الايرانية في وقت قصير جدا.

وأكد الادميرال تنكسيري أنه بهمة بحرية الجيش والحرس الثوري، هناك اشراف ذكي امني ورصد مستمر وتم إرساء الامن في الخليج الفارسي وبحر عمان، مبينا: ان بحرية الحرس الثوري والجيش ومن خلال التعاون والتعاضد فيما بينها، تقوم بتنفيذ مهامها المكفة بها بكل صلابة.

وقال: ان الدول الخارجية ليست لديها أية مسؤولية في الخليج الفارسي، مضيفا: ان ايران والدول المسلمة في المنطقة هي المسؤولة عن إرساء الاستقرار والامن البحري في الخليج الفارسي، مشيرا الى الدور المؤثر والأساسي لإيران في المنطقة، قائلا: ان ايران تدافع عن المظلوم وجبهة المقاومة.

وأكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري، اننا خلال السنة ونصف السنة الماضية، نفذنا 6 عمليات وقدمنا للثورة 9 شهداء، ونحن بنية هؤلاء الشهداء التسعة، وجهنا 9 صفعات قوية للأميركان.

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