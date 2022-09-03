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مراسل العالم: انباء عن استهداف حقل العمر النفطي الواقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في شرق ديرالزور في سورية بثلاثة صواريخ

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-09-2022

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