السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب لبناني:  استشهاد الأسير الفلسطيني أبو محاميد جريمة مدبرة ومتعمدة يمارسها العدو 

حزب لبناني:  استشهاد الأسير الفلسطيني أبو محاميد جريمة مدبرة ومتعمدة يمارسها العدو 
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان ، جريمة قتل الأسير موسى هارون أبو محاميد، من خلال انتهاج العدو الصهيوني سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وحجب الرعاية الصحية عنهم.

العالم-لبنان

ورأى مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب القومي وهيب وهبي في بين اليوم السبت أن استشهاد الأسير أبو محاميد جريمة مدبرة ومتعمدة، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها العدو بحق أسرانا الأبطال الذين بإرادتهم الصلبة يتحدون عتو السجان الصهيوني.

وأضاف: إن استمرار العدو الغاصب في ارتكاب جرائمه اليومية بحق أهلنا داخل فلسطين المحتلة، من دون أن يلقى العقاب اللازم، جعله يتمادى أكثر في جرائمه الموصوفة. فهو لم يعد يكتفِ باعتقال أهل الأرض بحجة دخولهم بلادهم المحتلة عام 1948 من دون (تصريح). بل يعمد منذ مطلع العام 2022 إلى إطلاق النار بصورة مباشرة بهدف تصفية أبناء شعبنا في فلسطين.

وحمل عصابات الإحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى الأبطال، الذين يشكلون عصبا أساسيا في حرب الوجود ضد الكيان الغاصب، داعيا المؤسسات الدولية إلى "التحرك وعدم النأي بنفسها عن هذه الجرائم المتمادية.

روابط ذات صلة

هل بات المطلوب حكومة أمر واقع في لبنان  لتفادي ما هو أسوأ؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يدعو إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل

ايران تعلن تفكيك خلية تجسس تعمل لصالح الكيان الصهيوني شمال البلاد

لبنان:الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استنكرت مقتل الموقوف السوري بشار عبد السعود

حزب لبناني:  استشهاد الأسير الفلسطيني أبو محاميد جريمة مدبرة ومتعمدة يمارسها العدو 

انفجارات تهز جنوب أوكرانيا وروسيا تسقط طائرتين حربيتين

لاعب كويتي يرفض مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة دولية للكاراتيه