رئيس أذربيجان يتحدث عن توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا

العالم-اسيا الوسطى

وقال علييف في مقابلة مع صحيفة Sole 24 Ore الإيطالية نشرت السبت: "أعتقد أنه يمكننا إعداد اتفاقية سلام والتوقيع عليها في غضون بضعة أشهر. إذا أظهر الجانب الأرمني نفس الإرادة، فأعتقد أن ذلك حقيقي".

وأشار إلى أنه خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يوم 31 أغسطس في بروكسل، تم التوصل إلى اتفاقات حول هذه القضية.

وأضاف: "اتفقنا على أن يجتمع وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا في غضون شهر لبدء مفاوضات عملية تتعلق باتفاقية سلام".

وأردف: "طرحنا هذا الاقتراح، فور انتهاء حرب قره باغ الثانية. أعلنا أننا بحاجة إلى سلام، اتفاق سلام. استغرق الأمر من أرمينيا ما يقرب من عامين للموافقة على ذلك".

وأكد الرئيس الأذري أن الكثير يعتمد على تقدم المفاوضات. ونوه إلى أن يريفان قبلت المبادئ الأساسية الخمسة التي قدمتها باكو لتسوية وتطبيع العلاقات بين البلدين.