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مع وجود مفتشين دوليين ..

انقطاع خط التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا الأوكرانية مجددا

انقطاع خط التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا الأوكرانية مجددا
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

عادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوبي أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، لتكون مجددا موقعا للمعارك يوم أمس السبت، على الرغم من وجود مفتشين دوليين.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وشهدت محطة زابوريجيا النووية المحاصرة انقطاع اتصالها بشبكة الكهرباء مجددا، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت متأخر من يوم السبت أن عطلا أصاب آخر خط رئيس للشبكة الخارجية كان لا يزال يعمل، ويجري الآن نقل الكهرباء عبر كابل احتياطي.

ولفتت الوكالة التي لديها فريق صغير في المحطة أن حادثا مشابها وقع بالفعل بعد قصف الأسبوع الماضي.

وأفادت تقارير يوم أمس السبت بوقوع المزيد من أعمال القصف على المحطة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة نووية بأوروبا.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني بمحاولة استعادة الموقع وفشله في ذلك.

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