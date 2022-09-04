انقطاع خط التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا الأوكرانية مجددا

العالم - الأزمة الأوكرانية

وشهدت محطة زابوريجيا النووية المحاصرة انقطاع اتصالها بشبكة الكهرباء مجددا، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت متأخر من يوم السبت أن عطلا أصاب آخر خط رئيس للشبكة الخارجية كان لا يزال يعمل، ويجري الآن نقل الكهرباء عبر كابل احتياطي.

ولفتت الوكالة التي لديها فريق صغير في المحطة أن حادثا مشابها وقع بالفعل بعد قصف الأسبوع الماضي.

وأفادت تقارير يوم أمس السبت بوقوع المزيد من أعمال القصف على المحطة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة نووية بأوروبا.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني بمحاولة استعادة الموقع وفشله في ذلك.