نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى لتدهور حالتها الصحية

العالم-فلسطين

وقال نادي الأسير في بيانٍ له: إن "إدارة معتقلات الاحتلال نقلت المعتقلة دينا جرادات من معتقل "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، حيث إنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل مدة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ".

وذكر نادي الأسير أن سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للمعتقلة جرادات طوال مدة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل "الجلمة" رغم المطالبات المتكررة، وذلك قبل نقلها إلى معتقل "الدامون".

وأشار إلى أن المعتقلة جرادات من مدينة جنين، ويعتقلها الاحتلال منذ السابع من آب الماضي، مشيرا إلى أنها طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها 32 سيدّة، من (4550) فلسطينيا موزعين على (23) سجناً ومركز توقيف، منهم (600) مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

وصباح السبت استشهد المعتقل في سجون الاحتلال موسى هارون أبو محاميد، من سكان بيت لحم، في مستشفى “اساف هورفيه”، الإسرائيلي.