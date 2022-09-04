وزير داخلية العراق: لن نسمح بأي سلوك يؤثر على زيارة الأربعين

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وقال الغانمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عقدنا اجتماعاً خاصاً بتحضيرات زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) لتعشيق الخطة الخدمية مع الخطة الأمنية الخاصة بالمناسبة، بحضور جميع الوزارات والجهات المعنية".

وأضاف، أنه "من المعروف للجميع أن لا نجاح للخطة الأمنية دون أن تكون هنالك خطة خدمية ساندة والتي تشمل جهد وزارات الكهرباء والنقل والبلديات والنفط".

وتابع، "ناقشنا المحاور الرئيسة الخاصة بالجهود الامنية والخدمية ولن نسمح بأي سلوك ينعكس سلباً على تفاصيل الزيارة التي تسير بانسيابية عالية جداً لأنها أكبر مناسبة مليونية في كل العالم".

ولفت، إلى "توزيع الجهد على كل المحاور"، مبيناً أنه "مع بدء القطوعات سيكون هنالك تنسيق كبير بين المفاصل الخدمية في إنذار مسبق".

وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً عمل المنافذ الحدودية وطرق مسير الزائرين المؤدية إلى كربلاء المقدسة، وأيضاً وصول الزائرين عبر المنافذ الجوية وتم إحكام النهايات السائبة وتحديد المسؤوليات".

ونبه، بأن "هذا الاجتماع والمؤتمر لن يكون المؤتمر التنسيقي النهائي بل ستكون هنالك مؤتمرات لاحقة".