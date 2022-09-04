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اوروبا تترنح تحت وطأة الكساد وارتفاع اسعار الطاقة الخيالية.. شاهد الفيديو

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل، ان هناك مشكلة باتت تعم اوروبا وهي الضغط من جانب شعوبها نتيجة التضخم الفظيع في اسعار الطاقة، بعد قطع الغاز والبترول الروسي.

خاص بالعالم

وقال اسماعيل: ان المخزون الاستراتيجي الاوروبي الان اقل من المستوى المفروض عليه، فبريطانيا على سبيل المثال يكفي الاحتياط الاستيراتيجي لديها لمدة 90 يوماً فقط، وهي في حاجة شديدة الى الطاقة مع ارتفاع اسعارها المفترضة، بحسب دراسة جديدة قام بها معهد الدراسات الاستراتيجية البريطانية الذي اظهر بان اسعار الطاقة قد تصل الى 600 بالمائة، ما يشكل خطورة على اقتصاديات العالم جميعاً، مشيراً الىان بريطانيا يسودها الكساد والمانيا على وشك الكساد وان فرنسا رغم استقلالها في موضوع الطاقة الذرية الا انها تعاني من ضعفاً بضخ الطاقة.

واوضح اسماعيل ان الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون لم يتوصل الى نتيجة حينما زار الجزائر في موضوع الطاقة، كما ان اوروبا قد صرفت النظر عن الغاز القطري لعدم وجود البنية التحتية لنقله، اضافة الى عدم وجود موانيء تستقبل هذا الغاز وايضاً جودته ليست جيدة.

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اوروبا تترنح تحت وطأة الكساد وارتفاع اسعار الطاقة الخيالية.. شاهد الفيديو

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