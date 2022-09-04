تقارير إستخباراتية كشفت اهتمامات ترامب وتركيزه المخفق على'ايران'

العالم - الأميركيتان

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لم يكن ترامب مهتماً ببرامج الأسلحة السرية، لكنه كان كثيراً ما يسأل عن شكل السفن البحرية، إلى جانب استفساره من مقدمي الإحاطات عن حجم وقوة الترسانة النووية الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي السابق مُولعاً أيضاً بالقضاء على الأهداف ذات الأهمية الكبيرة، مثل العمليات التي أدت للقضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي شمال سوريا، وإغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "الشهيد قاسم سليماني" في غارة بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد.

لكن تفاصيل سياسات الأمن القومي كانت تُشعر ترامب بالملل، وفقاً للصحيفة.

وعلى عكس بعض أسلافه، لم يهتم ترامب بالتقارير الاستخباراتية المتعلقة بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية، إلا أنه كان يطرح أسئلة عن اغتيال الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي (1917-1963).

كما أصبحت رغبته في معرفة المعلومات الحساسة المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في صلب اهتمامه، إلى جانب تعامله مع مئات الوثائق السرية التي احتفظ بها في منزله بولاية فلوريدا بعد مغادرته منصبه.

وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن الموضوعات التي تغطيها المواد التي احتفظ بها ترامب في منزله لا تزال غير معروفة، وأن الأسئلة المتعلقة بأسباب احتفاظه بها ومقاومته إعادتها لا تزال دون إجابة.

ولم تُجرِ وكالات الاستخبارات الأميركية تقييماً كاملاً للمخاطر التي تُهدد الأمن القومي، لكنها تخطط للقيام بذلك بناء على طلب من المشرعين في "الكونغرس"، بمن فيهم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.

لكن بالنظر إلى أكثر الأشياء التي أثارت اهتمام الرئيس الأميركي السابق أثناء الإحاطات الاستخباراتية، بناء على مقابلات أُجريت مع مسؤولين سابقين في إدارة ترامب وأشخاص شاركوا في تقديم تقارير استخباراتية إليه، يتضح أنه كان ينجذب إلى الموضوعات التي تحتوي على روايات واضحة، أو عناصر شخصية، أو مكونات بصرية.

وقدم المسؤولون آراءً مختلفة بشأن عدد المرات التي احتفظ فيها ترامب بوثائق وعدد هذه الوثائق، حيث قال بعضهم إن المواد كانت تُجمع مرة أخرى بعد انتهاء جلسات الإحاطة، بينما قال آخرون إنه كان دائماً ما يطلب الاحتفاظ بالمواد، وخاصة الصور أو الرسوم البيانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق لترامب جون بولتون، إن "مقدمي الإحاطات الاستخباراتية حاولوا إيجاد طريقة لفهم ما يفكر به، وكانوا يُحضرون صورة، على غرار رسم بياني أو شيء من هذا القبيل، ويسلمونها إليه عبر مكتب ريزولوت".

لكن ثمة اتفاق واسع النطاق على أنواع المعلومات السرية التي كان يهتم بها ترامب والأخرى التي كانت تُصيبه بالملل.

وذكر مسؤوون سابقون أن الرئيس الأميركي الـ 45 أدرك أن الآراء التي قدمها مجتمع الاستخبارات بشأن قادة العالم كانت قيمة مع نهاية فترة حكمه، حيث كان يقرأ الإحاطات الاستخباراتية بشأن نظرائه الأجانب قبل وبعد مكالماته معهم بسرعة وشغف.

وقالت الصحيفة إن اهتمام ترامب بالاحتفاظ بالوثائق كان يُثير قلق الأشخاص الذين كانوا يقدمون الإحاطات له في بعض الأحيان، مُشيرةً إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا على دراية بولعه بالحديث عن المعلومات السرية، ولذلك ترددوا في إطلاعه على كل شيء.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأميركي السابق كان يحصل على إحاطتين استخبارايتين أسبوعياً أثناء ولايته.

لكن كانت هناك طرق لا تحصى لحصوله على المعلومات السرية، مثل الجلسات التحضيرية السابقة للاجتماعات أو المكالمات مع قادة العالم، والمناقشات في غرفة العمليات، وتقارير قادة البنتاغون عن الضربات، وزيارات مستشار الأمن القومي غير الرسمية إلى المكتب البيضاوي.

وبحسب التقارير الاستخباراتية والمعلومات التي كشف عنها مسؤولون سابقون، كان ترامب في بعض الأحيان يطلب من موظفي مجلس الأمن القومي إحضار وثائق سرية له، وكان عادة لا يُحب الذهاب إلى غرفة العمليات أو حتى المكتب البيضاوي للحصول على الإحاطات الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولوي "البنتاغون" قدموا إحاطتهم إلى ترامب بشأن العمليات الخاصة التي أُجريت لقتل البغدادي في الغرفة البيضاوية الصفراء، والتي تقع بمقر الإقامة في البيت الأبيض وتطل على نصب واشنطن.

وقال بعض المسؤولين إن ترامب كان أحياناً يأخذ وثيقة من الإحاطات السرية أو يطلب وثيقة من موظفي مجلس الأمن القومي.

وكان ترامب دائماً ما يُبدي اهتماماً كبيراً بالإحاطات العسكرية والاستخباراتية المتعلقة بإيران، وكان يسأل مسؤلي الدفاع عن خططهم الطارئة في حالة وقوع حرب مع طهران، والعمليات السرية التي تُجرى لمواجهتها في الشرق الأوسط.

إلا أن اهتمام ترامب كان يصيب مسؤولي الاستخبارات بالقلق، كما حدث عندما نشر على حسابه بـ"تويتر" صورة لموقع إطلاق صواريخ إيرانية مأخوذة من إحاطة استخبارية.

وفي غضون أيام، استخدم الأكاديميون والخبراء من خارج الإدارة الصورة لتحديد القمر الصناعي الذي التقطتها وتقييم قدرات كاميراته.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة نادراً ما كانوا يحتفظون بالإحاطات الاستخباراتية التي كانت تُقدم إليهم.

ونقلت الصحيفة عن النائب الأسبق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، مايكل موريل قوله إن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش لم يُطلب منه الاحتفاظ بأي شيء سوى قائمة المسؤولين عن أحداث 11 أيلول.

وأضاف موريل أن بوش كان حريصاً بشأن تخزين المواد السرية، وأنه لم يُخرج القائمة من المكتب البيضاوي أبداً.