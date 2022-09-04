ضباط من دول صديقة يدرسون الماجستير في العلوم العسكرية في ايران

العالم - ايران

قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اللواء عبدالرحيم موسوي ، في مراسم افتتاح العام الدراسي للدورة الثالثة والثلاثين بدرجة الماجستير في إدارة الدفاع بجامعة القيادة والحرب (دافوس) : ان الهدف من تواجد الطلاب في هده الجامعة العمل على التغيير وليس فقط الحضور.

واضاف: هذه الدورة هي أهم دورة مخطط لها في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا له تأثير مهم على الحركة المستقبلية للجيش والنظام والثورة.

وخاطب القائد العام للجيش الايراني، طلاب جامعة دافوس: إذا لم يكن القائد على دراية بمكونات القوة ، فلن يكون من الممكن النجاح في الحرب الهجينة الحالية.وتابع قائلا: من أجل تدريب الضباط الأذكياء والكفوئين في العام الدراسي ، دعت جامعة "دافوس" 358 شخصًا لإجراء مقابلات من أصل 1000 متقدم ، منهم 260 من ضباط ايران و 18 ضابطا من دول صديقة من بينها باكستان وطاجيكستان والعراق وعمان والهند.

من جانبه اشار رئيس جامعة دافوس، العميد حسين ولي وند إلى الخطط المستقبلية للجامعة قائلا: لقد خططنا لتدريبات مختلفة لطلاب هذه الجامعة. لأن المعرفة الكلاسيكية فقط ليست مفيدة ولهذا السبب سيكون لدينا تدريبات مثل مواجهة الجماعات الإرهابية.

واضاف: لدينا أساتذة جيدون وأكفاء يحاولون استثمار كل لحظة لتطوير الطلاب، ومع ذلك نحاول دائمًا تحسين جودة التدريب كل عام.