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اهتمام مواقع التواصل بالعرض العسكري اليمني'وعد الآخرة'

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أزاحت القوة البحرية اليمنية، الستار عن صواريخ ومنظومات بحرية جديدة خلال العرض العسكري "وعد الآخرة". 

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وشاركت في العرض العسكري في الحديدة تشكيلات من القوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي ووصل عدد القوات المشاركة في العرض العسكري إلى خمسة وعشرين ألف مقاتل.

الی مجال اخر، حيث تسود أجواء من الترقب والانتظار أجواء الاتفاق النووي بعد تقديم إيران ردها على المقترح الأوروبي والملاحظات الأميركية، واعتبار مسؤولين أميركيين وأوروبيين الرد الإيراني "سلبيا" وغير بنّاء، فيما اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني الى أن النص الذي أرسلته (إيران) له أسلوب بنّاء يهدف لإنهاء المفاوضات.

اما السعودية فقد وصفتها شبكة سي ان ان الامريكية بعاصمة المخدرات في الشرق الاوسط.. وعلّقت شبكة سي ان ان الامريكية على تزايد الطلب على المخدرات في المملكة وذكرت أنه يمكن بيع الكبتاجون مقابل عشرة الى خمسة وعشرين دولاراً للحبة، ما يعني أن آخر كمية مضبوطة تصل قيمتها إلى اكثر من مليار دولار. وأكد تقرير السي ان ان أن مشكلة المخدرات في السعودية آخذة في الازدياد، والحكومة تميل إلى التكتم على هذه القضية، والتقليل من دورها.

وفي موضوع اخر، قررت مديرة التسويق لمنتجات جوجل التعليمية، أرييل كورين، الاستقالة من منصبها؛ احتجاجا على إجراءات "انتقامية" تنتهجها الشركة ضدها بعد رفضها توقيع عقد مع جيش الاحتلال الاسرائيلي بقيمة مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية يتلقون تحذيرات من قسم الموارد البشرية.

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