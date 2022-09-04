57 وفاة جديدة بفيضانات باكستان منهم 25 طفلا

العالم - باكستان

واجتمعت هيئة رفيعة المستوى تم تشكيلها لتنسيق جهود الإغاثة في إسلام أباد للمرة الأولى، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، لتقييم الكارثة.

وتسببت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في فيضانات أثرت على 33 مليون شخص وأودت بحياة ما لا يقل عن 1265، بينهم 441 طفلا.

وأثارت نسبة الأطفال بين الوفيات القلق. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إنه من المحتمل وفاة أطفال "آخرين كثيرين" بسبب الامراض بعد الفيضانات.

وقال كبير مسؤولي إدارة الكوارث خلال الاجتماع رفيع المستوى إن الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد سبقتها أربع موجات حر وحرائق غابات مستعرة متعددة، مشيرا إلى آثار تغير المناخ في البلاد.

وأفادت تقديرات أولية بأن الخسائر تبلغ عشرة مليارات دولار، لكن الدراسات الاستقصائية لا تزال جارية مع المنظمات الدولية.