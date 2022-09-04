رئيس الكيان الصهيوني يجري زيارة رسمية إلى ألمانيا

العالم-الاحتلال

وتأتي هذه الزيارة، بعد تسوية الأزمة ما بين الاحتلال وألمانيا، وذلك بعد أن وافقت عائلات الضحايا الإسرائيليين في عملية ميونيخ على قبول عرض مالي جديد يضاعف قيمة التعويضات لها خمس مرات. وبناء عليه فإن الرئيس الإسرائيلي، سيشارك في المراسم التي تقيمها الحكومة الألمانية يوم الأربعاء المقبل بمناسبة الذكرى الخمسين لعملية ميونخ.

ووافقت الحكومة الألمانية على دفع تعويضات بمبلغ 5.5 مليون يورو (إضافةً إلى 4.5 مليون يورو دفعتها لهذه العائلات قبل 50 عاما)، بينما العائلات طالبت بتعويضها بمبلغ يصل إلى نحو 90 مليون يورو.

وأعلنت ألمانيا أن هذا مبلغ غير معقول ورفضت دفعه، ووافق معها على ذلك ممثلون عن عائلتين إسرائيليتين، ولكن غالبية العائلات أصرت على رفض العرض الألماني، وقررت مقاطعة الطقوس المذكورة، إلا أن حكومة برلين رضخت، وعرضت 23 مليون يورو، بمعدل مليون يورو لكل عائلة، وتمت تسوية المشكلة.