الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد ابو محاميد

العالم-فلسطين

وتحركت المركبة فيما بعد باتجاه مستشفى عالية للتشريح قبل تشييعه ودفنه.

وكان استشهد الاسير موسى هارون أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر في مستشفى "اساف هورفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وكان اعتقل أبو محاميد على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن ارتقى صباح اليوم.

وكانت سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد أبو محاميد مساء السبت ونقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.