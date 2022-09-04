نيابة مصر العامة تصدر أمرا بحق المتسبب بحادث قطار فاقوس

العالم-مصر

وفي بيان لها، أوضحت النيابة العامة المصرية أنها "أمرت اليوم بحبس سائق الحافلة التى اصطدم بها القطار فى فاقوس، وذلك لعبوره خط السكة الحديدية من مكان غير مخصص لذلك، وتسببه فى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين".

وأضاف بيان النيابة العامة: "حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة أول أمس، بوقوع تصادم بين حافلة أجرة بقيادة المتهم والقطار رقم 175 المتجة من مدينة أبو كبير إلى قرية الصالحية القديمة مركز فاقوس، ووفاة 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا، من بينهم المتهم نفسه، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة محل الحادث ومناظرة الجثامين وسؤال 5 من المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك، وتوصلت التحقيقات من حاصل تلك الإجراءات إلى عبور قائد الحافلة من مكان غير مخصص لعبور السيارات وقت مرور القطار مما تسبب في وقوع الحادث، وهو ذات ما أكدته تحريات الشرطة".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها "سألت قائد القطار، فقرر أنه فوجئ بحافلة تعبر من مكان غير مخصص لعبور المركبات، فلم يتمكن من تفاديها فاصطدم بها، وأبلغ بالواقعة، ولم ينتج عن تلك الواقعة تعطل القطار، ولم تتسبب في وقوع ضحايا أو مصابين أو تلفيات بالقطار، وبسؤال ناظر المحطة القريبة من محل الحادث، ردد مضمون أقوال قائد القطار".

وأكمل البيان: "باستجواب النيابة العامة المتهم قائد الحافلة، أقر بارتكابه للواقعة بمروره من مكان غير مخصص للعبور تجنبا للازدحام، فاصطدم به القطار ووقع الحادث".

وأوضحت النيابة العامة أنها "ندبت مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة من المتهم لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، كما كلفت المهندسين المختصين بقسم صيانة السكة بمنطقة سكة حديد الزقازيق خط فاقوس الزقازيق بالانتقال إلى محيط الواقعة لحصر الاعتداءات على خط السكة الحديد بالمنطقه المتمثلة في إنشاء معابر غيرِ قانونية، مع تحريرِ المحاضر اللازمة بتلك الوقائع، وكلفت الشرطة بتحديد مرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة، وجار استكمال التحقيقات".