للحصول على الوظيفة.. 10 أمور تجنبها أثناء مقابلة التأهيل النهائي

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ووفقاً لمسح جديد أجرته شركة Paychex، هناك العديد من السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى إخراج شخص ما من الترشح للحصول على وظيفة. إذ وجد الاستطلاع، الذي اشتمل على بيانات من أكثر من 200 مدير توظيف، أن أكثر ما يزعجهم في المقابلات وبنسبة 62% كان عدم الاستعداد للمقابلة.

وقالت مدربة الموارد البشرية في Paychex، راشيل سويني: الافتقار إلى الاستعداد والوصول متأخراً هما العاملان الأكثر ضرراً لفرصة مقدم الطلب في الحصول على وظيفة . قم ببحثك قبل المقابلة. تعرف على بعض الأفكار حول الشركة التي تجري مقابلة معها وقم بإعداد الأسئلة مسبقاً لطرحها على مدير التوظيف

واستناداً إلى الإستبيانِ الذي اشتَمَلَ بياناتِ أكثَرَ من مائتَيْ مديرِ توظيفٍ هذه هي أهمُّ عَشَرَةِ أمورٍ مُزعِجة :

- عدمُ التحضيرِ للمقابلة

- الوصولُ متأخراً إلى المقابلة

- مهاراتُ الاستماعِ الضعيفة

- التحدُّثُ بشكلٍ سَلبي عن صاحبِ العملِ السابق أو زملاءِ العمل

- لغةٌ غيرُ لائقة

- المُفاخَرَة

- الثقةُ الزائدة

- عدمُ طَرحِ الأسئلة

- التنزُّه

- ضَعفُ التواصلِ البَصَري

وعلى الرغم من أن الثقة الزائدة في القائمة منخفضة في الترتيب، إلا أن سويني قالت إنها لا تزال تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض مديري التوظيف. وتنصح المرشحين باغتنام الفرصة ليكونوا صادقين بدلاً من ذلك، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC