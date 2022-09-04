جيش الاحتلال يبدأ تدريبا عسكريا على الحدود اللبنانية

العالم-الاحتلال

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي"، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "إن التدريبات العسكرية تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل".

وكتب قائلاً: خلال التمرين سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة، وتم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في اطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022.

وتأتي المناورة مع تزايد وتيرة التوتر بين لبنان والاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية حقل غاز "كاريش" في المياه الإقليمية اللبنانية، الذي يسيطر عليه الاحتلال، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في سبتمبر/ أيلول الجاري.