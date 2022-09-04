الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لن تصدق.. ديدان صغيرة تكشف السرطان

لن تصدق.. ديدان صغيرة تكشف السرطان
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

عادة ما تستخدم الكلاب ذات حاسة الشم المذهلة، لاكتشاف أشكال مختلفة من السرطان في أنفاس الإنسان والدم والبول،

العالم - منوعات

إلا أن العلم تطور، وبدأ يستعين بديدان صغيرة لاتباع نفس الطريقة واستكشاف سرطان الرئة.

فقد أجرى باحثون من جامعة ميونغجي في كوريا الجنوبية، تجارب معملية على الدودة المستديرة، التي تُعرف أيضا باسم دودة ربداء الرشيقة.

وتبين أنها تتلوى في طريقها نحو الخلايا السرطانية باتباع أثر الرائحة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية..

ووفقًا لتقرير على الإنترنت ، اكتشف باحثو جامعة أوساكا في اليابان ديدان مجهرية معروفة باسم الديدان الخيطية، حيث يمكن توطيفها بتغطيتها بأغلفة أساسها "هيدروجيل" ثم تكييفها لحمل الأدوية وإيصالها إلى الجسم.

روابط ذات صلة

فيديو يثير الذعر.. ديدان تخرج من خياشيم أسماك حية في مصر

مشروب شهير قد يحد من نسبة السكر في الدم خلال دقائق

مصر..غضب مزارعي البنجر يهدد إنتاج السكر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل 4 أطفال بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في افغانستان

دخل في غيبوبة بعد تعرضه لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل

لن تصدق.. ديدان صغيرة تكشف السرطان

هل ستعاد الإنتخابات في كينيا؟..المحكمة العليا تقرر غدا

جيش الاحتلال يبدأ تدريبا عسكريا على الحدود اللبنانية

الاستعداد للمقابلة.. أولا.. للحصول على الوظيفة.. 10 أمور تجنبها أثناء مقابلة التأهيل النهائي