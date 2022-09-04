'منتدى إعلاميي فلسطين' يدين اعتقال السلطة للصحفي محمد عتيق

العالم-فلسطين

وقال المنتدى، في بيان له اليوم الأحد إن السلطة اعتقلت الصحفي محمد عتيق بعد مداهمة منزله فجر اليوم في بلدة برقين بجنين، وسلبت هواتفه وأجهزة اللاب توب، وفتشت المنزل تفتيشاً دقيقاً.

ورأى المنتدى انه هذا الانتهاك الجديد يبدد شعارات السلطة الرنانة حول احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، ويخالف مرسوم حماية وتعزيز الحريات الذي نص بوضوح على ضمان واحترام حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

وطالب بالإفراج العاجل عن "عتيق"، مجدداً دعوته لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة التحرك الجاد والسريع لوضع حد لانتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية بحق الصحفيين، وضمان حرية الإعلام، وعدم خذلان الصحفيين في أهم دور نقابي مأمول منها.

ودعا "المنتدى" الأطر والمؤسسات الصحفية إلى ضرورة مساندة الصحفي محمد عتيق، والضغط على السلطة الفلسطينية لإطلاق سراحه.

وحذر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين من خطورة استمرار مسلسل ملاحقة الأجهزة الأمنية للصحفيين، والتمادي في انتهاك الحريات الإعلامية، لاسيما في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والمقصود لفرسان الإعلام الفلسطيني.

واعتقلت أجهزة السلطة، فجر اليوم الأحد، الصحفي محمد عتيق، بعد مداهمة منزله في قرية برقين، قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة أمنية فلسطينية مشتركة داهمت منزل "عتيق" نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الفائتة، وفتشته بهمجية، وسلبت الأجهزة المحمولة وحاسوبه الخاص، قبل اعتقاله.

ويعمل "عتيق" مراسلا ومصورا مع وكالة محلية، وظهر نشاطه مؤخرا خلال تغطياته المستمرة لأحداث مدينة ومخيم جنين.