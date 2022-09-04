مراسل العالم: اطلاق نار على حافلة اسرائيلية بالقرب من منطقة الحمرا في الاغوار

قناة العالم
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم: الجيش الاسرائيلي يؤكد ان اصابتان في عملية اطلاق النار بينهم سائق الحافلة الاسرائيلية
مراسل العالم: عملية ضد حافلة في الشارع 90 في غور الاردن وهناك اصابتان متوسطتان إلى الان وقد اطلق مجموعة من المنفذين النار على الحافلة
صحيفة يديعوت أحرونوت: إصابة مالا يقل عن اثنين من بينهم سائق الحافلة بإطلاق النار صوب حافلة المستوطنين في غور الأردن
مراسل العالم: اطلاق نار على حافلة اسرائيلية بالقرب من منطقة الحمرا في الاغوار
مراسل العالم: انباء عن استهداف حقل العمر النفطي الواقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في شرق ديرالزور في سورية بثلاثة صواريخ
مصادر لبنانية: جنود العدو الاسرائيلي اطلقوا قنبلتين صوتيتين باتجاه مجموعة شبان اثر اقترابهم من السياج التقني في خراج بلدة حولا جنوب لبنان
دائرة المخابرات العامة في مازندران: اثنان من قادة هذا التنظيم التجسسي تدربا في الأراضي المحتلة وشكلا نواة للتجسس مع عناصر البهائية بالمحافظة
دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران: اثنان من قادة هذا التنظيم التجسسي تم تدريبهما في منظمة "بيت العدل" الصهيونية بالأراضي المحتلة
دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمال ايران تعلن اعتقال 12 عنصرا من تنظيم البهائية الصهيونية في مختلف مدن المحافظة
مراسل العالم: سماع دوي انفجار من اتجاه حقل العمر النفطي الذي تتخذه منه قوات التحالف الامريكي قاعدة عسكرية له شرق دير الزور في سورية
مراسل العالم: اطلاق نار على حافلة اسرائيلية بالقرب من منطقة الحمرا في الاغوار
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
اهتمام مواقع التواصل بالعرض العسكري اليمني'وعد الآخرة'
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١
مع الحدث
وقف صادرات الغاز الروسي لاوروبا والتداعيات
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨
خاص بالعالم- مراسلون
آية الله خامنئي يؤكد افشال المخططات الأميركية الإجرامية دولياً
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت03سبتمبر 2022
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧
انقلاب الصورة
ايران؛ ذات النفس الطويل في المفاوضات..
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠
مع الحدث
الإتفاق النووي والردود المتبادلة
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
اطلاق نار علی حافلة صهيونية قرب غور الاردن.. تفاصيل
إنشاء 8 مستشفيات ميدانية ونشر 2000 فريق صحي لرعاية زوار الأربعين
شاهد.. إصابات في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة صهيونية قرب غور الأردن
القائد العام لجيش ايران:
الاميركان وبسبب طبيعتهم العدوانية والوحشية يتجاهلون حقوق الشعوب احيانا
لابيد: الكيان المحتل يجري حملة مكثفة لمنع توقيع الاتفاق النووي مع ايران
3412 وحدة..
الاحتلال يسعى للمصادقة على مخططين استيطانيين في القدس
مقالات و تحليلات
الويل لاوروبا من فصل الشتاء! هذه بداية روسية، ماذا بعد؟
تقارير إستخباراتية كشفت اهتمامات ترامب وتركيزه المخفق على'ايران'
العروض العسكرية اليمنية.. رسائل السلام والقوة
المفاجأة كانت على العدو أشد وأنكى
ما هو تعريف واشنطن لـ 'الردّ البنّاء'؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.