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صحيفة يديعوت أحرونوت: إصابة مالا يقل عن اثنين من بينهم سائق الحافلة بإطلاق النار صوب حافلة المستوطنين في غور الأردن

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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