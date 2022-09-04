اطلاق نار علی حافلة صهيونية قرب غور الاردن.. تفاصيل

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان حافلة اسرائيلية كانت تمر في منطقة الحمرا في شارع 90 قرب غور الأردن، فوصلت سيارة فلسطينية ترجل منها شابان فلسطينيان قاما باطلاق النيران علی الحافلة ما ادی الی اصابة سائق الحافلة ومستوطن اخر كان بالقرب منه.

وأضاف مراسل العالم ان الشابان الفلسطينيان قاما بعد ذلك بإلقاء زجاجتين حارقتين ادتا الی اشتعال النيران في الحافلة.

وأكد ان العملية كانت عملية مركبة استطاع من خلالها الشابان مغادرة مكان العملية، مستقلين سيارتهم، ثم استقلوا سيارة اخری فروا بها من ملاحقة الجيش الاسرائيلي، الذي بدأ بأعمال تفتيش في المنطقة.