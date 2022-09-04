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الناطق باسم حماس حازم قاسم: نبارك العملية الفدائية التي وقعت في منطقة الأغوار وهي جزء من رد الشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال الصهيوني

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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