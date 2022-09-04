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مسيرة بحرية من طرابلس لللناقورة لحماية الثروات النفطية في لبنان

مسيرة بحرية من طرابلس لللناقورة لحماية الثروات النفطية في لبنان
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت عشرات المراكب البحرية صباح اليوم من ميناء طرابلس شمال لبنان باتجاه الناقورة  لمواكبة السفن التي ستمخر عباب البحر المتوسط بدءا من مرفأ العبدة العكاري وكورنيش ميناء طرابلس وصولا إلى موانئ  الهري- عمشيت- جبيل -ضبيه ـ بيروت ـ الجية - صيدا- صور وصولا حتى  الناقورة الحدودية مع فلسطين المحتلة .

العالم - لبنان

منسق لجنة الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية فيصل درنيقة اكد ان ما يجري هو "رسالة للعدو الصهيوني مفادها ان اللبنانيين متمسكون بكل قطرة ماء او غاز او نفط وثرواتهم النفطية خط أحمر".

من جهته مسؤول المؤتمر الشعبي عبد الناصر المصري لفت إلى أن المراكب التي انطلقت من طرابلس ستنضم الى الاسطول البحري المشارك من موانى لبنان للوصول الى حدودنا مع فلسطين و لنؤكد على تمسكنا بحقوقنا كاملة وتتجلى بوحدتنا الوطنية بعيدا عن كل ما يحاك لزعزعة هذه الوحدة.

وشدد المصري على ان ما يحمي لبنان هو الثالوث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة وهي الضامن لكل حقوق اللبنانيين.

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مسيرة بحرية من طرابلس لللناقورة لحماية الثروات النفطية في لبنان