الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: نبارك العملية في غور الأردن التي تؤكد أن المقاومة مستمرة ومتواصلة

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية.. مندوب ليبيا : "ظروف بلادي لن تشغلنا عن قضية فلسطين"

الجهاد الإسلامي: عملية الأغوار جاءت توحيداً للساحات وامتداداً للمقاومة

العراق: الكتلة الصدرية ترفع دعوى للطعن بقبول استقالات نوابها

حماس: عملیة الأغوار جزء من رد الشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال

النفط اليمنية: العدوان لم يسمح بدخول سفن الوقود من مخصصات الهدنة

النظام البحريني يتجه لتفعيل نظام عمل السجناء بالسخرة