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شاهد.. عملية غور الأردن استهدفت جنود اسرائيليين

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أصيب 7 جنود صهاينة، حالة أحدهم خطيرة، ظهر اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة صهيونية، قرب غور الأردن.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس إن 7 صهاينة أصيبوا، في عملية إطلاق نار، استهدف حافلة، في شارع 90 قرب غور الأردن، منهم إصابتان بالرصاص، و4 إصابات بشظايا زجاج الحافلة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن مسلحين يستقلون سيارة مسرعة، أطلقوا النار تجاه الحافلة ما أدى لوقوع عدد من الإصابات، منهم سائق الحافلة.

وأكد مراسل قناة العالم ان هذه العملية تعتبر نوعية لأنها وقعت في منطقة حساسة لارتباطها القريب من الحدود مع الاردن، فهذه المنطقة تضم عدداً كبيراً من المستوطنات ومايعرف بالمستوطنات الذراعية التي يعتمد عليها كيان الاحتلال ويحرص دائماً بأن يسود هذه المنطقة هدوءاً امنياً ولم تقع أي عملية في هذه المنطقة منذ عدة سنوات، لذلك تفاجأ كيان الاحتلال بهذه العملية ونوعيتها التي استهدفت حافلة تضمن العشرات من قوات الامن الاسرائيلية كانت تتدرب في هذه المنطقة في مناورات وتدريبات عسكرية وامنية لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

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