انطلاق مناورات عسكرية في الأردن بمشاركة قوات عربية ودولية

العالم ـ الأردن

وقال الجيش الأردني في بيان، إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 4 إلى 15 سبتمبر، موضحا أنها تهدف إلى "العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية".

وأضاف البيان أن "هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع".

وتابع أنه "سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها".

وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية، ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الاسلحة البرية والجوية والبحرية.

من جهته، قال الكولونيل في الجيش الأمريكي جوشوا سميث مدير العمليات "للقوة الخاصة (تاسك فورس) 51/5"، إن نحو 1700 عسكري أمريكي و2200 عنصر من القوات المسلحة الأردنية، و400 عنصر من الدول الأخرى تشارك في هذه التدريبات.

وأضاف أن "التمرين سيتضمن مهمة القاذفات البعيدة المدى والتهديدات السيبرانية من أعداء وهميين والاتصال والتنسيق بين الوكالات، وتطوير مهارات مكافحة الإرهاب والتزامن المتكامل للدفاع الجوي والصاروخي، والكفاءات المتقدمة للأمن البحري وأمن الحدود".

وتشارك في هذه المناورات أيضا، حسب البيان، ألمانيا وإيطاليا واليابان والنروج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى الأردن.