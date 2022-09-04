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زعيمة اسكتلندا تشن هجوما على تراس: قد تصبح كارثة لبریطانیا

زعيمة اسكتلندا تشن هجوما على تراس: قد تصبح كارثة لبریطانیا
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة إسكتلندا الأولى، نيكولا ستيردجين، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يمكن أن تصبح كارثة بالنسبة لبلادها حال انتخابها لمنصب رئيس الوزراء.

العالم - اوروبا

وقالت ستيردجين"إذا قادت (البلاد) بالطريقة التي شنتها وفق حملتها خلال الصيف فستصبح كارثة ليس بالنسبة لاسكتلندا فحسب بل بالنسبة لبريطانيا كلها. لكن دعونا نأمل ألا يحدث ذلك، لأن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لبريطانيا ونحتاج إلى قيادة جدية وواعية للغاية".

واتهمت المسؤولة الاسكتلندية "تراس" في حديث تلفزيوني، بأنها تجري حملتها اعتمادا على أولويات الأعضاء المنفصلين لحزب المحافظين مثل خفض الضرائب.

وتابعت: "لا تعد هواجس العدد القليل للغاية من أعضاء حزب المحاظفين أولوية صحيحة بالنسبة للبلاد"، مشددة في الوقت ذاته على أنها ستعمل "ما بوسعها لبناء علاقات عمل بناءة مع تراس".

وانتهى التصويت في الجولة الأخيرة من انتخابات رئيس الوزراء البريطاني الجمعة الماضية، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في 5 أيلول الجاري.

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زعيمة اسكتلندا تشن هجوما على تراس: قد تصبح كارثة لبریطانیا

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