زعيمة اسكتلندا تشن هجوما على تراس: قد تصبح كارثة لبریطانیا

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وقالت ستيردجين"إذا قادت (البلاد) بالطريقة التي شنتها وفق حملتها خلال الصيف فستصبح كارثة ليس بالنسبة لاسكتلندا فحسب بل بالنسبة لبريطانيا كلها. لكن دعونا نأمل ألا يحدث ذلك، لأن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لبريطانيا ونحتاج إلى قيادة جدية وواعية للغاية".

واتهمت المسؤولة الاسكتلندية "تراس" في حديث تلفزيوني، بأنها تجري حملتها اعتمادا على أولويات الأعضاء المنفصلين لحزب المحافظين مثل خفض الضرائب.

وتابعت: "لا تعد هواجس العدد القليل للغاية من أعضاء حزب المحاظفين أولوية صحيحة بالنسبة للبلاد"، مشددة في الوقت ذاته على أنها ستعمل "ما بوسعها لبناء علاقات عمل بناءة مع تراس".

وانتهى التصويت في الجولة الأخيرة من انتخابات رئيس الوزراء البريطاني الجمعة الماضية، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في 5 أيلول الجاري.