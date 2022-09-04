هذا ما ناقشه السيسي ووزير خارجية السعودية ..

العالم ـ مصر

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، في بيان عبر حسابه بموقع “فيسبوك” ، إن وزير الخارجية السعودي أكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث أن “اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.