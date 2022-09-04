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هذا ما ناقشه السيسي ووزير خارجية السعودية ..

هذا ما ناقشه السيسي ووزير خارجية السعودية ..
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد عن ما أسماه "خصوصية العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها،  لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".

العالم ـ مصر

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، في بيان عبر حسابه بموقع “فيسبوك” ، إن وزير الخارجية السعودي أكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث أن “اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

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هذا ما ناقشه السيسي ووزير خارجية السعودية ..

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