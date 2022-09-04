مسؤول ايراني: تخصيص 17 ألف حافلة لنقل زوار الأربعين الحسيني

العالم- ايران

وقال مساعد وزير النقل شهريار افندي زادة في تصريح للمراسلين اثناء تفقده لمعبر شلمجه الحدودي: من المتوقع عبور خمسة ملايين زائر عبر المعابر الحدودية، وان نحو أربعة ملايين و 750 ألفاً من هؤلاء سيذهبون إلى العتبات المقدسة برا بوسائل النقل العام.

واضاف: وبحسب التوقعات، سيسافر 250 ألف زائر الى العراق عبر الرحلات الجوية والسكك الحديدية.

وتابع افندى زادة قائلا: سيتم نقل حوالي مليون و 500 ألف شخص إلى المعابر الحدودية باستخدام أسطول الحافلات.

واوضح مساعد وزير النقل أنه تم تخصيص 17 ألف حافلة نقل لزوار الأربعين، وأضاف: من أهم المعابر الحدودية في زيارة الأربعين الحسيني، مهران وشلمجة وجذابة، وقد بدأ نقل المسافرين في محطات النقل ابتداء من يوم 2 سبتمبر/أيلول بالسعر المعتمد.