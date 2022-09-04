الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول ايراني: تخصيص 17 ألف حافلة لنقل زوار الأربعين الحسيني

مسؤول ايراني: تخصيص 17 ألف حافلة لنقل زوار الأربعين الحسيني
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير النقل لشؤون الطرق والتنمية العمرانية الايراني، إنه تم تخصيص 17 ألف حافلة لنقل زوار الأربعين الحسيني الى المعابر الحدودية داخل ايران.

العالم- ايران

وقال مساعد وزير النقل شهريار افندي زادة في تصريح للمراسلين اثناء تفقده لمعبر شلمجه الحدودي: من المتوقع عبور خمسة ملايين زائر عبر المعابر الحدودية، وان نحو أربعة ملايين و 750 ألفاً من هؤلاء سيذهبون إلى العتبات المقدسة برا بوسائل النقل العام.

واضاف: وبحسب التوقعات، سيسافر 250 ألف زائر الى العراق عبر الرحلات الجوية والسكك الحديدية.
وتابع افندى زادة قائلا: سيتم نقل حوالي مليون و 500 ألف شخص إلى المعابر الحدودية باستخدام أسطول الحافلات.

واوضح مساعد وزير النقل أنه تم تخصيص 17 ألف حافلة نقل لزوار الأربعين، وأضاف: من أهم المعابر الحدودية في زيارة الأربعين الحسيني، مهران وشلمجة وجذابة، وقد بدأ نقل المسافرين في محطات النقل ابتداء من يوم 2 سبتمبر/أيلول بالسعر المعتمد.

روابط ذات صلة

انطلاق مراسم الأربعين من أقصی نقطة في حدود العراق

ابجدية انتصار المقاومة الاسلامية على مدى 40 عاما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. عملية الاسود الفلسطينية المنفردة نوعية بالطريقة والسلاح والزمان والمكان

من هو 'هليفي' الذي عُيِّن رئيساً جديدا لأركان جيش الاحتلال؟

المشاط يجتمع برئيسي مجلس النواب والوزراء لبحث تحسين اوضاع البلاد

مسؤول ايراني: تخصيص 17 ألف حافلة لنقل زوار الأربعين الحسيني

مساعد وزير الصناعة الايراني يعلن 27% زيادة في الصادرات غير النفطية

الإيرانية بريا شهرياري عضوا رسميا في الـ"فيفا"