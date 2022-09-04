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عملية الاسود الفلسطينية المنفردة نوعية بالطريقة والسلاح والزمان والمكان

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اصيب ستة جنود اسرائيليين ومستوطن بجروح بينهم جندي بحالة خطرة في عملية للاسود الفلسطينية المنفردة استهدفت حافلة قرب منطقة الأغوار.

العالم - فلسطين

عملية نوعية بالطريقة والاسلحة والمكان والزمان نفذتها الاسود المنفردة في فلسطين المحتلة. ستة جنود اسرائيليين اصيبوا بينهم جندي حالته وصفت بالخطيرة بالاضافة الى مستوطن في عملية استهداف لحافلةً قرب منطقة الأغوار بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

نفّذ العميلة شابان فلسطينيان باطلاق النار والقاء زجاجات حارقة على الحافلة الاسرائيلية على الخط تسعين. وقام جيش الاحتلال باستنفار امني واسع ونشر عدداً كبيراً من القوات والحواجز. واعلن عن اعتقال شخصين من سكان منطقة جنين يشتبه في انهما منفّذا العملية، والمعتقلان مصابان بحروق نتيجة إحتراق مركبتهم. واشار جيش الاحتلال الى انه يبحث في المنطقة عن شركاء محتملين للمنفّذيْن. وتحدثت الانباء عن فرار منفّذين اخرين واوقف الاحتلال حركة الحافلات الإسرائيلية على كل شوارع المنطقة.

الفصائل الفلسطينية سارعت الى الاشادة بالعملية البطولية؛ وقال حركة حماس، إنها تؤكد من جديد عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة والتحدي، وثباته، حتى يحقق آمال الشعب كاملة في الحرية والاستقلال. وشددت حماس على أن هذه العملية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومدنه ومقدساته.

بدورها باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية مؤكدة انها جاءت توحيداً للساحات، وامتداداً لدائرة المقاومة، من حيث لم يحسب الاحتلال لها حساباً، لتؤكد فشل المنظومة الأمنية الاسرائيلية. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والنقب والضفة والداخل المحتل، إلى تصعيد العمل المقاوم، فقد آن أوان المواجهة وتوحيد الساحات في مواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن السليب.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة – أکدت مضي الشعب الفلسطيني في الطريق حتی التحرير والعودة، مشيرة الی ان جرائم الاحتلال الصهيوني وارهابه لن تثنيا الفلسطينيين عن مواصلة ردهم وتصعيد المقاومة الشاملة في وجه الاحتلال في کل اماکن وجوده علی أرض فلسطين المبارکة.

اما حركة فتح الانتفاضة فاكدت أن المقاومة هي نهج الشعب الفلسطيني وتمثل نهج حياة في ظل الاحتلال، وطالما بقيت الأرض محتلة فإن المقاومة ستتواصل مهما تعاظم حجم التضحيات، داعية المقاومين للمزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال.

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