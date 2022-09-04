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حماس تعدم 5 أشخاص في غزة بينهم متهمان بالتجسس للاحتلال

حماس تعدم 5 أشخاص في غزة بينهم متهمان بالتجسس للاحتلال
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة أحكاما قضائية بالإعدام بحق 5 أشخاص، اثنان منهم أُدينا بالتخابر مع الاحتلال.

العالم ـ فلسطين

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن الوزارة ستواصل القيام بمسؤولياتها وواجبها في تطبيق القانون، من أجل صون وحماية الأمن والسلم المجتمعي.

وجاء في البيان أن أحكام الإعدام نُفّذت "بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

ونشرت الوزارة الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد الخمسة من دون الكشف عن هوياتهم بالكامل.

وحسب البيان، فإن أحد المدانَين بـ"التخابر" مولود في عام 1968 من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وأدين بتزويد الاحتلال في عام 1991 بـ"معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم… ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ"، وقد أعدم "شنقا".

أما الثاني فمولود في عام 1978، وأدين بتزويد كيان الاحتلال في عام 2001 بمعلومات استخباراتية "أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين" على يد الاحتلال، وأعدم "رميا بالرصاص"، حسب البيان.

وأضاف البيان أن الثلاثة الآخرين "أدينو بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية".

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