نائب الرئيس الايراني: نبيع النفط ونقوم بتحويل مستحقاته

العالم- ايران

وأوضح "محمد مخبر" في ملتقى اليوم الاحد، أن عند تولي الحكومة الحالية مهامها ( أغسطس/آب 2021) واجهت مشاكل كثيرة، كانت وضعية مبيعات النفط لم تكن مناسبة، بحيث يتم بيع النفط دون استلام عوائده كما أن توريد السلع الاساسية كان يواجه خطا أحمر.

وأستطرد أن دول اطراف ايران كانت تدعي معرفتها بالدبلوماسية وبلدان المنطقة ضدنا، ولكن ارشادات قائد الثورة الاسلامية لرئيس الجمهورية، أدت لبيع النفط وتحويل مستحقاته وتوريد السلع الاساسية.

ونوه الى أن تدبير قائد الثورة الاسلامية يتبلور عندما كانت البلاد في حرب مفروضة ويأتي قادة الدول للوساطة، اما اليوم الدول تطلب منا التوسط لحل القضايا الدولية.

وبيّن أن عبر هذه الاستراتيجية اليوم نبيع النفط ونقوم بتحويل المستحقات، وقبل تولي الحكومة مهامها كانت وفيات كورونا تبلغ 750 حالة، وبتوليها قامت بتوريد 150 مليون جرعة لقاح بجانب انتاج نحو 60 مليون جرعة محليا.