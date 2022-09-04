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ايران تعلق صادراتها للعراق عبر3 منافذ حدودية

ايران تعلق صادراتها للعراق عبر3 منافذ حدودية
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، تعليق صادرات السلع الى العراق عبر 3 منافذ حدودية مشتركة حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

العالم- ايران

هذا وبيّن متحدث مصلحة الجمارك في بيان اليوم الاحد، أن تعليق الصادرات سيشمل 3 منافذ، "جذابة" و"شلمجة"و"مهران" وذلك بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية للجمارك العراقية في الاستقبال المتزامن للسلع التجارية وتدفق الزوار بمناسبة الاربعينية.

وأشار أن قرار التعليق يأتي بهدف تسهيل تدفق الزوار والحيلولة دون التأخر في الحدود وفساد السلع القابلة للتلف، حيث سيسري بدءا من اليوم الاحد 4 حتى 17 سبتمبر/ايلول في منافذ شلمجة وجذابة ومهران.

وأكد المتحدث أن الشاحنات المحملة بالسلع التصديرية وبالتنسيق مع جمارك المنشأ بامكانها الافادة من المنافذ التجارية البديلة وهي "برويز خان" و"سومار" و"شوشمي" و"شيخ صلة" والحدود البحرية عبر "خرمشهر" ( جنوب غرب) لتصدير السلع الى العراق.

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