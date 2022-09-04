الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يرفع حالة التأهب عقب عملية الأغوار

الاحتلال يرفع حالة التأهب عقب عملية الأغوار
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في جميع أنحاء الكيان، في أعقاب عملية إطلاق النار قرب غور الأردن.

العالم ـ الاحتلال

أصيب 7 جنود صهاينة، بينها إصابة خطرة، ظهر اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة صهيونية، قرب غور الأردن.

وأعلن جيش الاحتلال أن منطقة عملية إطلاق النار، منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة المنفذين، فيما أعلن بعد وقت قصير عن اعتقال اثنين من المنفذين فيما يخشى من وجود مقاوم ثالث، وفق ما نشرت قناة كان العبرية الرسمية.

ووفق تقرير شهري دوري يصدره مركز "معطى"، شهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال 73 عملية، 28 منها في نابلس، و24 في جنين.

روابط ذات صلة

الاسود المنفردة تمزق جنود الاحتلال في غور الاردن

الجهاد الإسلامي: عملية الأغوار جاءت توحيداً للساحات وامتداداً للمقاومة

حماس: عملیة الأغوار جزء من رد الشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال

ارتفاع الإصابات في الهجوم على حافلة صهيونية في الأغوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تريد السلام والاستقرار والأمن للشعب اليمني العظيم

الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية في بيروت هذا الأسبوع

شاهد: القوات التركية تحرم أكثر من مليون سوري من الماء

الصين: على أمريكا إنهاء وجودها العسكري في سوريا

السفير الأمريكي ينهي عمله في موسكو ويغادر

بعد الطعن باستقالاتهم.. نواب من الكتلة الصدرية يعلقون