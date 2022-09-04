الاحتلال يرفع حالة التأهب عقب عملية الأغوار

العالم ـ الاحتلال

أصيب 7 جنود صهاينة، بينها إصابة خطرة، ظهر اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة صهيونية، قرب غور الأردن.

وأعلن جيش الاحتلال أن منطقة عملية إطلاق النار، منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة المنفذين، فيما أعلن بعد وقت قصير عن اعتقال اثنين من المنفذين فيما يخشى من وجود مقاوم ثالث، وفق ما نشرت قناة كان العبرية الرسمية.

ووفق تقرير شهري دوري يصدره مركز "معطى"، شهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال 73 عملية، 28 منها في نابلس، و24 في جنين.