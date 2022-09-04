اليمن.. مركز العائدين يستقبل 15 من المخدوعين بينهم قيادات

العالم - اليمن

ومن بين العائدين الرائد أحمد ناصر المنتصر مما يسمى باللواء الثالث حراس جمهورية بالساحل الغربي والرائد نجيب محمد مرشد الركن المالي لما تسمى بشرطة ريمة في مأرب، والنقيب منير طامش جماعي أركان حرب الكتيبة الخامسة بما يسمى اللواء الثالث عاصفة في الخوبة والنقيب قاسم علي مقبل ركن إمداد ما يسمى بلواء صقور اليمن جبهة آل ثابت والنقيب أحمد يحيى المحيا من ما يسمى اللواء الثالث عروبة.

وفي اللقاء رحب نائب وزير الخارجية حسين العزي، والشيخ مراد الموسمي، بالعائدين من جبهات الساحل ومأرب والحدود إلى العاصمة صنعاء، مؤكدين أن الأمور اليوم باتت واضحة للجميع وانكشفت مخططات العدوان وأهدافهم في اليمن وأن المحتلين والعملاء باتت أيامهم معدودة وسيجبرون على الرحيل من أرض اليمن عاجلاً أم آجلاً.

وأوضحا أن المحتلين وأدواتهم غرروا بالبعض وجعلوا منهم دروعاً بشرية للاحتماء خلفهم .. معتبرين قرار العفو العام فرصة يجب استغلالها من بقية المغرر بهم بالمسارعة في العودة إلى الصف الوطني.

فيما عبر العائدون عن تقديرهم لما لمسوه من حسن تعامل من قبل إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية ، مؤكدين أنهم سيكونون إلى جانب الوطن والدفاع عن سيادته.