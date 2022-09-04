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الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية في بيروت هذا الأسبوع

الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية في بيروت هذا الأسبوع
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

يزور الوسيط الأميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان صهيوني أموس هوكشتاين بيروت أواخر الأسبوع الجاري.

العالم - لبنان

وتلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ظهر اليوم الأحد، اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أعلمه فيه أنه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين في إطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وأنه تبلغ أن هوكشتاين سيزور لبنان في أواخر الأسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.

وأوضح بو صعب للرئيس عون بأن معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، كما أكد أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الأميركي.

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