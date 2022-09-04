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المشاط: تماسك الجبهة الداخلية وحالة التآخي يستدعي منا دوماً مواصلة الصمود والنهوض

المشاط: تماسك الجبهة الداخلية وحالة التآخي يستدعي منا دوماً مواصلة الصمود والنهوض
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، تماسك الجبهة الداخلية وحالة التآخي يستدعي منا دوماً مواصلة الصمود والنهوض ببلدنا كعنوان للمرحلة القادمة.

يتبع ..

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