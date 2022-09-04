الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني خلال لقائه المبعوث الاممي الى اليمن: تحقيق وقف إطلاق نار مستدام باليمن يعتمد على إلغاء الحصار المفروض من قبل العدوان

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد أخذ و رد... من طلب الطعن باستقالة النواب الصدريين من البرلمان؟

بالصور.. الفلسطينيون يشيعون الشهيد الأسير أبو محيميد في بيت لحم

المشاط: تماسك الجبهة الداخلية وحالة التآخي يستدعي منا دوماً مواصلة الصمود والنهوض

قوى العدوان ترتكب 81 خرقا في الحديدة خلال 24 ساعة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-09-2022

إيران تريد السلام والاستقرار والأمن للشعب اليمني العظيم