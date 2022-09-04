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من طلب الطعن باستقالة النواب الصدريين من البرلمان؟

الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تضاربت الأنباء حول صحة تقديم التيار الصدري طعناً للمحكمة الاتحادية بخصوص قبول استقالة نوابه من البرلمان العراقي.

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان التيار الصدري لم يصدر موقفاً رسمياً بخصوص تقديم طعن باستقالة نوابه من البرلمان العراقي.

وأوضح ان بعض النواب المستقيلين ومن بينهم غايب العميري وفي تغريدة له أشار الی ان موقف النواب المستقيلين مازال ثابتاً وانهم لايريدون العودة الی البرلمان وان ما تم من طعن امام المحكمة الاتحادية هو قرار شخصي لمحامي النواب المستقيلين.

وأشار مدير مكتب قناة العالم في بغداد الی تغريدة اخری نشرها النائب قيس الفرطوسي جاء فيها ان قرار استقالة النواب الصدريين قرار حتمي ولاعودة للبرلمان.

وأوضح مدير قناة العالم ان هناك نوع من الضبابية حول هذا الموضوع، فهناك دعوی قائمة للتيار الصدري امام المحكمة الاتحادية والتي من المقرر ان تبت بها يوم الاربعاء المقبل حول مطالبة التيار بحل البرلمان، فكيف يعقل الجمع بين هذين الموقفين: المطالبة بحل البرلمان والمطالبة بعودة النواب المستقيلين الی البرلمان.

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