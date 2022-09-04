أكثر من 200 خرق لقوى العدوان خلال الساعات الماضية في اليمن

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وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء عسير، و42 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق لمرتزقة العدوان بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق حيس بمحافظة الحديدة، وخرق آخر بعملية تسلل لمجموعة من عناصر المرتزقة في الضباب بمحافظة تعز.

وأفاد المصدر بارتكاب المرتزقة لخمسة خروقات باستحداث تحصينات في منطقة الشبكة بنجران، وفي خلف مزرعة مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وجنوب وشرق حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر العسكري إلى أنه تم تسجيل خمسة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في التبة الخضراء وموقع الهندسة في باب غلق بمحافظة الضالع، وفي منطقة غبار في الكدحة بمحافظة تعز وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال حيس بالحديدة.

وأكد المصدر رصد 111 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 36 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان مواقع الجيش واللجان الشعبية في الطينة وغرب حرض والمزرق بمحافظة حجة، وفي منطقة الضيعة والمصينعة برازح وعلى الشبكة بالمدافن وعلى جبل كاظم بالملاحيظ في محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وباتجاه شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وكذلك في جبل قمبورة الصباية ووادي جارة في جيزان وفي الشبكة وجبل العمدة بنجران.