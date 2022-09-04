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إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة

إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أصيب 4 جنود من قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، في انفجار عبوة ناسفة أُلقيت على مركبة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "اريئيل" شمال رام الله بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطین

وافادت وكالة "فلسطين اليوم" ان مصادر عبرية ذكرت :"أنه أصيب أربعة من جنود الاحتلال بعد القاء عبوة ناسفة على مركبة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "اريئيل" شمال رام الله".

وقالت المصادر عبرية:" 4 إصابات هو عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال جراء القاء عبوة ناسفة تجاه مركبة لجيش الاحتلال في منطقة النبي صالح شمال رام الله، منهم إصابة لم يتم التعرف على حالتها والباقي طفيفة".

وأضافت المصادر: "إن سيارة القت عبوة ناسفة تجاه مركبة لجيش الاحتلال قرب قرية النبي صالح شمال رام الله، وأنسحبت من المكان".

وكانت أعلنت مصادر عبرية الأحد 4/9/2022 ، عن ارتفاع الإصابات جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنود من "لواء غــولاني" بالأغوار بالقرب من حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية إلى سبعة بينها حالة خطيرة.

وقد سجلت يوم الاحد 11 إصابة في صفوف جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه في عمليات إطلاق نار والقاء عبوات والقاء حجارة متفرقة في الضفة و"غور الأردن" نفذها مقاومون.

تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة تمددت الكتائب التابعة لـ"سرايا القدس" في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة مثل رام الله وطولكرم وطوباس وجنين ونابلس.

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إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة

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