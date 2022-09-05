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ليبيا والصراع الذي لا ينتهي للاستيلاء على طرابلس (الجزء الثاني)

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعادت الإشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس الى الأذهان شبح الحرب من جديد إلى ليبيا، جراء عودة الإحتكام للميلشيات على خلفية الأزمة السياسية الطاحنة.

العالم - المغاربية

وفصل جديد من فصول الصراع في ليبيا، هشاشة الوضع الأمني تهدد بتفجر الأوضاع بعد الإشتباكات الدامية في العاصمة طرابلس، بين الفصائل المتناحرة، مع تحول الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور الى مواجهات عنيفية.

هذا في ما توجه كل واحدة من الحكومتين المتصارعتين الإتهامات للاخرى بالضلوع في الاشتباكات التي لقيت ادانات دولية واسعة بين ما يعاني الشعب الليبي استقرار وانعدام الأمن والمشاكل الإجتماعية والاقتصادية.

وناقش برنامج المغاربية في احدث حلقاته من الجزء الثاني المشهد الليبي والصراع الذي لا ينتهي للاستيلاء على طرابلس مع ضيوف الحلقة:

الكاتب والاكاديمي الليبي احمد معيوف

الصحفي والكاتب الصحفي إدريس أحميد

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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